Championnats du monde de Telemark : Gagnez votre séjour pour 2 à La Plagne avec Virgin Radio !

C’est l’ événement dans la station de ski de La Plagne, les championnats du monde de Telemark y débarquent du 14 au 19 mars prochain avec Virgin Radio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, oui monsieur, le Telemark est la première vraie technique de descente à ski basée sur un mouvement appelé « génuflexion » inventé en 1868 ! Ça c’est pour la petite histoire qui ne fait pas de mal. Au programme, une magnifique cérémonie d’ouverture à 18H30 le 14 mars avec défilé des nations. Mercredi 15 mars, début de la compétition avec les 8 meilleures nations mondiales ! Jeudi 15 mars, épreuve parallèle sprint, puis épreuve classique le 18 mars, idem le 19 mars avec la remise des prix en fin de journée ! Découvrez sans plus attendre le teaser les copains :

