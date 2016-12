Carrie Fisher (Star Wars) est morte à l'âge de 60 ans

Les fans de Star Wars ne peuvent que l'admirer et encore aujourd'hui, le commun des mortels la connaît pour son rôle de Princesse Leia dans la saga. L'actrice Carrie Fisher est décédée hier (le 27 décembre) à l'âge de 60 ans. L'actrice a été victime d'une crise cardiaque alors qu'elle se trouvait dans un avion qui l'emmenait de Londres vers Los Angeles et fut emmenée à l'hôpital ensuite.

Très vite, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage et parmi eux, il y a J.J. Abrams. Le réalisateur l'avait dirigée dans Star Wars : The Force Awakens et c'est non sans émotion qu'il s'est exprimé via les réseaux sociaux : "Vous n'aviez pas besoin de rencontrer Carrie Fisher pour comprendre son pouvoir", écrit-il. "Elle était aussi brillante, belle, merveilleuse, drôle et solide que vous pouvez l'imaginer. Quelle injustice de la perdre". J.J Abrams n'est pas le seul à avoir réagi au sein de la famille Star Wars puisque Daisy Ridley s'est dit "dévastée de cette perte monumentale". "Nous sommes chanceuse de l'avoir connue et c'est horrible de devoir lui dire au revoir", a t-elle ajouté. Après le décès de George Michael le 25 décembre dernier, 2016 n'aura pas fait preuve de clémence en prenant l'une des actrices les plus reconnues et appréciées.