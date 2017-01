Carpool Karaoke : Ariana Grande, John Legend... le cast de la série Apple Music se précise

On savait que les droits du Carpool Karaoke, segment de l'émission Late Late Show with James Corden, avaient été acquis par Apple et que l'émission débarquerait sur Apple Music en 2017. La nouvelle année venue on en apprend enfin plus sur adaptation de la célèbre séquence. C'est à l'occasion d'un panel consacré au Carpool Karaoke que le producteur de l'émission de James Corden a dévoilé quelques détails croustillants. Comme prévu James Corden n'animera pas la majorité des carpools diffusés sur Apple Music. 16 personnalités se succéderont derrière le volant pour présenter le programme, parmi elle John Legend, Chelsea Handler, Seth MacFarlane et Billy Eichner !

I'm doing James Corden's new Carpool Karaoke series with METALLICA!!! And James is on Billy on the Street tomorrow night!!! https://t.co/wZB0aGDl0S — billy eichner (@billyeichner) 9 janvier 2017

A noter que chaque épisode de la nouvelle série d'Apple Music devrait durer trente minutes, soit le double du segment diffusé sur CBS, et que les participants devraient passer du temps en dehors de la voiture ! Côté passager, en plus des chanteurs, des acteurs participeront à la série, Will Smith devrait ainsi être conduit par James Corden, Ariana Grande par Seth MacFarlane ou encore Alicia Keys par John Legend. Apple compte probablement sur cette acquisition pour se distinguer de ses principaux concurrents, dont Spotify, et attirer de nouveaux abonnés sur Apple Music. On ne sait donc pas encore si les épisodes seront mis à disposition sur iTunes. Affaire à suivre !