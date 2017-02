Camila Cabello et Cashmere Cat dévoilent leur collaboration Incredible Love

On attend avec beaucoup d’impatience la sortie du premier album de Cashmere Cat, Wild Love. Mais malheureusement, pour le moment l’artiste n’en a toujours pas dévoilé la date de sortie mais quelque chose nous dit que cela ne saurait tarder. En valent pour preuves les nombreux singles qu’il a dévoilé depuis septembre dernier ainsi que sa tournée américaine qui commencera en avril. Le norvégien nous fera d’ailleurs l’honneur de passer avant par la France pour une soirée très spéciale à la Bellevilloise ( Paris) dans le cadre du festival FUTURE ! Le producteur a eu une année 2016 très chargée, entre sa participation à plusieurs chansons de l’album Starboy de The Weeknd (dont les excellents Attention et Die For You) et la préparation de son album qui réunit des featuring de The Weeknd, Selena Gomez, Tory Lanez, 2 Chainz ou encore Camila Cabello !

Eh oui, Camila Cabello est la dernière pop star à avoir offert un featuring à Cashmere Cat. Le producteur chouchou d’Ariana Grande (ils ont collaboré deux fois), a choisi de travailler avec l’ex Fifth Harmony. Après son départ controversé du groupe, la chanteuse a tout intérêt à se faire omniprésente sur la scène musicale. Bonne option donc que de revenir avec l’un des producteurs les plus tendances du moment. La chanson n’est pas aussi réussie que la précédente, Trust Nobody feat Selena Gomez et Tory Lanez, mais reste tout de même très plaisante. La collaboration entre les deux artistes s’est visiblement très bien passée à en croire les messages énamourés qu’ils s’échangent sur Twitter.