Calvin Harris tease une collaboration avec Frank Ocean

Calvin Harris et Frank Ocean avaient été pris en photo par des paparazzis l’été dernier à Malibu (Los Angeles) et les rumeurs d’une collaboration entre les deux artistes avaient commencé. A la sortie de l’album de Frank Ocean quelques semaines plus tard, Blonde, aucune trace pourtant de la moindre chanson produite par l’écossais. La machine vient d’être pourtant relancée à la faveur de quelques snaps dévoilés par le DJ. Au volant sur une route de Beverly Hills, Calvin Harris écoute une chanson sur laquelle on peut entendre très clairement la voix de Frank Ocean pendant … 1 seconde ! C’est un peu court mais cela suffit à exciter les fans des deux artistes !

Une collaboration entre ces deux artistes, aux univers a priori très éloignés, est une véritable surprise. Après son tube avec Rihanna, This Is What You Came For, Calvin Harris pourrait bien toucher un public différent en s’offrant les services du chouchou de la critique. Ce teaser pourrait presque éclipser la sortie du clip de Zayn et Taylor Swift, I Don’t Wanna Live Forever, extrait de la bande originale de Fifty Shades Darker. Pour le moment Calvin Harris n’a en tout cas pas annoncé d’album même s’il a confirmé avoir une dizaine de chansons sous la main qu’il pourrait sortir en 2017.