Calvin Harris : Slide feat Frank Ocean et Migos, son nouveau single dévoilé

On l'attendait depuis bientôt un mois cette collaboration entre Calvin Harris et Frank Ocean. Depuis le moment où le DJ avait commencé à la teaser sur son Snapchat. Pourtant, on aurait jamais imaginer qu'un tel duo puisse exister à l'image de ceux réunissant Metallica & Lady Gaga, The Chainsmokers & Coldplay et bien d'autres avant eux. Pourtant dès août 2016, des clichés des deux artistes était apparus dans la presse people mais ce qu'on prenait pour une nouvelle amitié était donc en fait les prémices de ce Slide dévoilé en cette fin février ! Finalement la chanson est donc un trio, le rappeur Migos étant également de la partie. Si vous ne l'avez pas encore entendue, lancez le player sans attendre !

Quand le roi de l'electro mainstream, Calvin Harris est littéralement le DJ le mieux payé au monde depuis plusieurs années, et le prince du R&B indé conjuguent leur force cela donne un tube. Slide ne sera pas un banger sur lequel danser comme des déjantés en boîte de nuit mais une chanson parfaite pour votre prochain road trip sous les palmiers de Californie (ou en faisant le tour de votre patelin hein). L'electro-pop de l'orfèvre de This Is What You Came For se teinte ici de la mélancolie du créateur de Blonde. A écouter en boucle !