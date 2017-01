Calvin Harris ft. Rihanna : This Is What You Came For, le remix improbable façon 80's

Il nous restera encore en tête pendant un moment, le tube de l’été 2016 This Is What You Came For de Calvin Harris en featuring avec Rihanna en a fait danser plus d’un, et son clip qui a dépassé le milliard de vues a été l’un des plus populaires en 2016. Beat accrocheur, refrain entêtant et intensité du titre en crescendo... tous les ingrédients étaient réunis pour produire un hit, qui a l’air d’avoir inspiré un talentueux internaute. Celui-ci du nom de Saint-Laurent, a eu la brillante idée de le remixer façon année 80. Vous savez cette période où la tendance était aux titres langoureux ainsi qu’aux saxophones et synthés un poil ringards. La belle époque ! On découvre tout de suite ce qu’aurait donné This Is What You Came For s’il avait été un tube des années 80.

Le résultat complètement improbable décélère le rythme de la chanson, en la transformant complètement. On imagine déjà Rihanna sur scène interprétant le morceau tout en faisant la sérénade à ses prétendants. C’est très efficace et on ne s’en lasse pas ! Par ailleurs, sachez que This Is What You Came For est la collaboration le plus importante que Calvin Harris ait eue, le producteur a vraiment fait pieds et mains pour que ce soit l’interprète de Work chante sur le morceau. Vue la liste interminable de featurings qu’il a à son actif, Riri devrait être plutôt flattée !