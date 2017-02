 Bruno Mars : That's What I Like, en live pour la première fois aux Grammy Awards (video) 

Bruno Mars était sur la scène du Staples Center de Los Angeles pour la 59ème cérémonie des Grammy Awards. L'occasion pour le chanteur d'interpréter son tout nouveau single, That's What I Like. Revêtu de son plus beau smoking survêtement ( si, si regardez bien la vidéo ci-dessous), Bruno Mars nous a cependant un petit peu déçu avec une performance assez convenue. Une interprétation à l'image de son nouvel album, 24K Magic qui manquait de surprise.

Bruno Mars n'était pas nommé cette année aux Grammy Awards, son nouvel album, 24K Magic, étant sorti après la date limite de soumission à l'édition 2017. L'artiste opère en tout cas un retour gagnant cette année. Ces dates de concert en France ont été sold out en quelques minutes...