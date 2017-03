Bruno Mars : That's What I Like, le clip délirant dévoilé

Après l’entrainant 24K Magic, Bruno Mars a choisi That’s What I Like comme second single pour défendre son dernier album 24K Magic sorti en novembre 2016. Ce quatrième album studio du chanteur américain rend hommage aux années 90 qui confirme définitivement le virage funk de sa musique. That’s What I Like reste dans cette lignée très groovy, et vient de voir son clip complètement délirant dévoilé. En effet, Bruno Mars y danse seul et s’éclate sur un fond gris où des animations sont dessinées autour et sur lui, imageant les paroles de la chanson. Mercredi, il avait teasé « quelque chose de génial » à venir, on est servi avec le clip de That’s What I Like à voir dès à présent sur VirginRadio.fr !

Peu de temps après la sortie de 24K Magic, Bruno Mars a annoncé une tournée mondiale et quatre dates en France, le 31 mars à Lille, le 8 avril à Montpellier, le 5 juin à Paris et le 8 juin à Lyon. Le concert parisien s’étant rempli à une vitesse éclair, un second live a été ajouté le lendemain le 6 juin pour ne pas faire (trop) de frustrés. Bien sûr, tout est archi complet, 1 million de tickets de la tournée 24K Magic ont été vendus en seulement 24h !