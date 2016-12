Bruno Mars, Rihanna, DNCE... La playlist pour brûler des calories après les fêtes

Les repas gargantuesques de cette période de Noël ont eu raison de vous ? Et ce n’est pas fini, le réveillon du Nouvel An risque d’être aussi peu light… C’est pourquoi vous avez décidé de prendre les choses en main, et au lieu de vous priver et de vous contenter de salades pour les prochains jours (c’est un peu triste quand même !), on vous proposer d’éliminer ces petits kilos en trop sans (trop) de souffrance et en musique ! Chaussez vos baskets pour une séance de fitness, un petit jogging dans le parc à côté ou encore tout simplement pour une session de déhanché intensive, le tout en écoutant notre playlist pour brûler les calories après les fêtes avec Rihanna, Bruno Mars ou encore DNCE !

Sinon, vous pouvez toujours mettre en pratique nos trois conseils pour perdre du poids après les fêtes !