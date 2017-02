Bruno Mars : Son hommage incroyable à Prince aux Grammy Awards ( video) 

Prince fait partie des grands disparus de l'année passée. L'Académie des Grammy Awards a donc organisé un tribute en son honneur. Les premières rumeurs annonçaient Bruno Mars pour cet hommage et c'est bien en compagnie du groupe The Time (formé par Prince) que le chanteur a rendu hommage à l'artiste iconique ! The Time a lancé les festivités avec une performance savamment chorégraphiée et qui leur a valu une superbe standing ovation. Bruno Mars les a ensuite rejoint sur scène pour interpréter. Pour l'occasion le chanteur avait troqué son joli costume/survêtement pour revêtir les atours violet de l'interprète de Purple Rain.

Pour notre plus grand bonheur, cette performance de Bruno Mars aux côtés de The Time étaient bien plus réussie que son interprétation très convenue de That's What I Like. Le chanteur a joué le jeu à fond, s'effaçant derrière l'icône qu'est Prince et assurant un final plus rock que jamais ! C'est sur la bien nommée Let's Go Crazy que Bruno Mars a conquis le parterre de stars qui lui a réservé une superbe standing ovation.