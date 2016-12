Virgin Radio vous souhaite un Joyeux Noël avec Bruno Mars, Coldplay, Rihanna...

Spotify a dévoilé les chansons de Noël les écoutées sur Spotify, avec en tête All I Want For Christmas is You de Mariah Carey. Mais si on adore ce classique, tout comme Last Christmas par Wham ! , It's Beginning To Look A Lot Like Christmas par Michael Bublé , Petit Papa Noël par Tino Rossi ou encore Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow par Frank Sinatra, on apprécie aussi quand nos artistes préférés donnent un véritable coup de boost à ces chansons traditionnelles. Virgin Radio vous souhaite donc un Joyeux Noël et on vous a préparé un chouette cadeau : une playlist de Noël 100% pop rock electro ! On vous laisse entre les mains de Bruno Mars, Coldplay, Ariana Grande, Blink 812, Taylor Swift, Rihanna, She&Him, Lady Gaga, Phoenix et Justin Bieber !

White Christmas par Bruno Mars

Christmas Lights par Coldplay (chanson originale)

Last Christmas par Ariana Grande

I Won't Be Home For Christmas par Blink 812 ( chanson originale)

Santa Baby par Taylor Swift

I Just Don't Feel Like Christmas Without You par Rihanna (chanson originale)

All I Want For Christmas Is You par She & Him

Christmas Tree par Lady Gaga feat Space Cowboys (chanson originale)

Alone On Christmas Day par Phoenix feat Bill Muray

Christmas Eve par Justin Bieber (chanson originale)