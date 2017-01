Bruno Mars chantera aux Grammy Awards 2017

2017 sera son année. Bruno Mars a débarqué dans les charts fin 2016 avec son nouvel album et depuis, c'est un carton plein. 24K Magic sera sûrement l'un des plus gros succès de l'année et la bonne nouvelle, c'est qu'il se produira en France dans le cadre du 24K Magic World Tour. Mais avant de venir nous voir, le chanteur passera par Los Angeles, où il chantera lors de la cérémonie des Grammy Awards 2017 présentée par James Corden.

Bruno Mars rejoint ainsi la liste des performeurs déjà annoncés. Avec Adele, Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban, il aura donc la lourde tâche de rythmer cette 59 ème cérémonie. On vous le rappelle, cette dernière aura lieu le 12 février 2017 à Los Angeles et si vous n'en n'avez pas encore pris connaissance, voici la liste des nommés.