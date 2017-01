Chaque jour livre sa nouvelle reprise de chansons par des gens méconnus mais aussi par des artistes confirmés. Il s’agit souvent d’hommages polis mais parfois certaines covers, sans être meilleure que l’originale, car la question n’est pas tant celle de la qualité que celle de l’originalité, parviennent à nous surprendre véritablement. C’est particulièrement le cas chez nos confrères anglais de BBC Radio 1 qui demandent à tous les artistes qui passent dans ses studios de se prêter au jeu de la reprise. Récemment on était ainsi tombé sous le charme de Lean On de Major Lazer revisitée par Mura Masa et Bonzai. Mais cette semaine, la reprise de 24K Magic par Sundara Karma détonne encore plus. On vous met au défi de reconnaître le tube de Bruno Mars revisité par le groupe de rock anglais !

24K Magic version rock par Sundara Karma c’est la grosse surprise de la semaine. Oubliez les vibes funk de la chanson d’origine, la mélodie de Bruno Mars est ici transformée en hymne indie rock et c’est très réussi ! Sundara Karma est un groupe anglais originaire de Reading qui a sorti son premier album, Youth is Only Ever Fun In Retrospect, le 6 janvier dernier. Le groupe emprunte son nom au sanskrit, et lorgne musicalement du côté de Bruce Springsteen. Malgré leur côté indie, Sundara Karma pourrait bien devenir l’un des gros noms d’outre-Manche d’ici quelques temps. Affaire à suivre et à découvrir sur leur page YouTube !