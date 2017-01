Broken Back remplit l'Elysée Montmartre de joie (live report)

Broken Back a été l'une des plus belles révélations électro folk de 2016, remarqué très vite par VirginRadio.fr. Le chanteur breton a sorti son premier opus éponyme en novembre dernier, un album qu'il a écrit et composé suite à une longue convalescence due à son dos cassé. La vie réserve parfois de drôles retournements de situation, l'artiste nous a pondu ici un disque attachant, qui ne laisse pas indifférent, aux histoires burlesques et aux mélodies qui rendent mélancoliquement joyeux. Hier soir, Jérôme de son vrai nom se produisait à l'Elysée Montmartre pour la première fois, dans le cadre de sa grande tournée à travers toute la France. Retour sur le concert qui a rempli nos coeurs de joie.

La soirée s'ouvre sur Seven Words, et Broken Back a l'air plus concentré que jamais. C'est une grosse date ce soir, et il sait qu'il est attendu par le public avant son Olympia à la fin de l'année. Accompagné de Sam son batteur surpuissant et Akemi la nouvelle venue depuis septembre, l'artiste enveloppe toute la salle de sa voix légèrement cassée. On danse tout en volupté, et on sourit, car Broken Back nous aura fait beaucoup sourire hier soir. Il est le genre d'artiste très généreux avec son public, reconnaissant, et qui montre sa joie d'être là. On ne peut que l'adopter dans ces circonstances. Un album, c'est court, mais suffisant pour nous offrir près d'une heure et demi de set énergique, intense et nuancé.

On passe de morceaux plus tempérés tels que Excuses ou Young Souls à des titres puissants qui mettent le feu (et ce sans mauvais jeu de mot avec Fireball). Le set atteindra son apogée sur les deux derniers morceaux Halcyon Birds et Happiest Man On Earth que le public connaît sur le bout des doigts, chantant et s'enlaçant dans cet élan de joie. La soirée s'achèvera par un rappel où Broken Back jouera notamment sa reprise de Skinny Love originellement interprétée par Bon Iver. Que du bonheur ! La tournée de Broken Back avec Virgin Radio continue le 20 janvier à Sannois et jusqu'au 8 décembre à travers toute la France.