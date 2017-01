Broken Back, Pete Doherty, The Shoes… La programmation des Nuits Claires 2017 dévoilée

Comme chaque année, les Nuits Claires vous donnent rendez-vous au YOYO - Palais de Tokyo à Paris pour fêter le début du printemps au rythme d’une programmation pointue et éclectique. L’affiche est résolument électro et rock pour cette troisième édition, et on vous invite d’ores et déjà à réserver vos 24 et 25 mars prochains pour aller applaudir la dizaine d’artistes qui ont répondu présents à l’évènement ! Après avoir fait revivre le Bataclan en novembre dernier, Pete Doherty reviendra jouer en France pour vous présenter son dernier album solo Hamburg Demonstrations en live. Il sera également accompagné du groupe de pop psychédélique Holy Oysters pour cette première soirée.

Le lendemain, ce seront au tour de Broken Back fraichement nominé aux Victoires de la Musique 2017, du duo électro déjanté The Shoes en Dj Set, mais aussi de Kiddy Smile, Feynman, Dagga Domes et Les Bolideurs de faire danser le YOYO - Palais de Tokyo jusqu'au bout de la nuit. Ne tardez pas à prendre vos places pour l’évènement par ici, il reste encore des places !