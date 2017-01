Broken Back, Møme, Cassius... Les concerts de janvier à ne pas manquer à Paris

On se l’est juré pour nos résolutions de nouvelle année, en 2017 on s’accorde au moins un concert par mois ! C’est prouvé scientifiquement, les concerts rendent heureux et en 2017, on privilégie le feel good avant tout ! Ce mois-ci encore, nombreux sont vos artistes préférés qui ont décidé de retrouver/venir à la rencontre de son public français en se produisant dans la capitale, vous n’aurez que l’embarras du choix. Entre anniversaire en grande pompe, folk prodigieuse et nouvelles têtes de la scène françaises, la rédac’ de VirginRadio.fr a dressé la liste des concerts à ne pas manquer en janvier à Paris, il y en aura pour tous les goûts !

Allo Floride Birthday samedi 7 janvier à La Bellevilloise

L’agence évènementielle, productrice de festivals, créatrice de lieux, éditrice musicale ou encore label fête ses quatre ans cette année et a choisi La Bellevilloise pour une une soirée qui s’annonce riche en émotion. Se produiront en live et en DJ set, entre autres, Jabberwocky, Dj pFeL & DJ Greem, Dream Koala, Crayon ou encore Crayon, autant d’artistes qui ne manqueront pas de faire parler d’eux en 2017 !

Broken Back 7 janvier à l’Elysée Montmartre

La révélation électro folk de 2016 se paie un Elysée Montmartre pour fêter cette nouvelle année, avant de partir sur la route d’une gigantesque tournée à travers toute la France. L’occasion de découvrir Happiest Man On Earth, Halcyon Birds ou encore Excuses en live, le temps d’un concert qui ne manquera pas de vous mettre du baume au coeur !

Møme 7 janvier à La Cigale

Après le succès du tube Aloha qui figure d’ailleurs parmi les titres qui ont été les plus joués sur Spotify pour le Nouvel An 2017, Mome sera en live à La Cigale en janvier pour nous présenter son premier album Panorama et vient d’annoncer dans la foulée une date à L’Olympia en juin prochain !

Cassius 14 janvier aux Nuits Fauves

Le dernier EP de Cassius GO UP PARTY est sorti le 25 novembre dernier et le duo électro vous invite à danser all night long à ses côtés ce mois-ci, aux rythmes des meilleurs sons de ces pionniers de la french touch que le monde entier nous envie !

Kaleo 27 janvier au Trianon

Kaleo c’est un mélange de rock, folk et blues, incarné par les quatre islandais JJ Julius Son, David Antonsson, Daniel Kristjansson et Rubin Pollock. Ils seront au Trianon le 27 janvier prochain pour enfin nous faire découvrir le live de leur second album A/B sorti en juin 2016. Préparez-vous à être envoûtés !

The Pretty Reckless 26 janvier Bataclan

Enfin, The Pretty Reckless jouera aussi dans la capitale dans ce mois-ci, et la chanteuse vous dit sûrement quelque chose puisqu’elle n’est autre que Taylor Momsen, l’actrice qui incarnait Jenny dans la série Gossip Girl. Le groupe a sorti son dernier album en octobre dernier et on vous invite vivement à découvrir leur son rock alternatif irrésistible !