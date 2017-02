Broken Back : Gagnez vos places pour son Showcase Virgin Radio à Chenôve le 27 février

Au tour des habitants de la région de Dijon de profiter d'un Showcase Virgin Radio ! On vous donnez rendez-vous le 27 février prochain pour un showcase exceptionnel avec Broken Back. Cela se passera Au Cèdre à Chenôve et pour gagner vos places, il faudra écouter Virgin Radio sur la fréquence de Dijon ( 87.9). C'est Romain, votre animateur Virgin Radio entre 16h et 20h du lundi au vendredi qui vous fera gagner les places pour cette soirée événement. Vous pouvez aussi passer par Facebook et la page Virgin Radio Bourgogne où vous trouverez un formulaire qui vous permettra également de tenter votre chance !

Quant à Broken Back pas étonnant de retrouver l'artiste à l'affiche d'un showcase Virgin Radio puisqu'il s'agit d'un artiste qu'on soutient depuis déjà un bon moment. Révélation electro folk de 2016, Jérôme Fagnet de son vrai nom, est un artiste généreux avec son public et qu'il est donc d'autant plus agréable de découvrir en live. Halcyon Birds, Happiest Man on Earth seront, entre autres, au programme de ce showcase avec peut être en prime une superbe reprise du Skinny Love de Bon Iver ! Bonne chance à tous et rendez-vous le 27 février pour le showcase de Broken Back !