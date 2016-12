Broken Back : Gagnez vos places pour son concert du 7/01 à l'Elyséee Montmartre

Après un premier EP Dear Misfortune, Mother Of Joy qui a fait découvrir Broken Back, en tournée dans toute la France avec Virgin Radio ,au grand public, l’artiste breton a sorti le 18 novembre dernier son premier album éponyme. Un titre qui fait référence à son dos cassé, élément déclencheur de son projet musical. Les dix titres qui composent l’opus sont une ode à une douce joie mélancolique rythmés par une attachante électro folk. On place définitivement Broken Back parmi nos albums préférés de cette fin d’année ! Il sera en concert à l'Elysée Montmartre le 7 janvier 2017 et c'est déjà sold out. Mais comme on l'adore, on vous fait gagner les toutes dernières places pour ce show parisien !

