Britney Spears : La bande-annonce de son biopic dévoilée

"Vous connaissez son nom mais, connaissez vous sa vie ?" - Voici l'accroche qui devrait vous donner envie de voir le biopic de deux heures préparé par la chaîne américaine Lifetime. Nous connaissons Britney Spears, ses tubes (de Baby One More Time à Toxic en passant par Oops, I Did It Again) mais avouons que pour le reste, ne nous savons que ce les journaux ont bien voulu nous raconter. Enfin, sa vie est sur le point d'être portée à l'écran. C'est Nata­sha Bassett qui interprétera le rôle de la pop star tandis que l'acteur Nathan Keyes incarnera Justin Timberlake. Au programme de ce téléfilm, l'ascension fulgurante de la chanteuse, sa relation avec l'ex chanteur de NSYNC, son mariage avec Kevin Federline, son black out et bien sûr, son retour avec G-Eazy.

You know her name, but do you know her story? #BritneyEverAfter premieres, February 18th at 8/7c. pic.twitter.com/IADZsZe9x2 — Lifetime (@lifetimetv) 23 janvier 2017

La diffusion est ainsi prévue pour le 18 février prochain aux Etats-Unis et pour patienter, nous avons même droit à une bande annonce. On vous l'accorde, il n'y a pas de quoi se faire une véritable idée. Mais tout de même, c'est déjà ça. On entend la chanteuse (du moins, son personnage) dire qu'elle n'allait pas "si bien" et surtout, qu'elle souhaite "rester forte pour ses fans". Ces fameux fans apprécieront-ils le biopic ? Réponse en février.