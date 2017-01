Brit Awards 2017 : Votez pour vos artistes préférés dans les catégories meilleur clip et révélation anglaise !

On vous a dévoilé la liste, impressionnante, des nommés aux Brit Awards 2017 et si la majorité des gagnants seront choisis par un collège de professionnels, vous avez aussi votre mot à dire ! En effet, deux catégories de la cérémonie sont ouvertes au vote du public. C'est sur Twitter que vous êtes ainsi invités à faire entendre vos gazouillis en faveur de vos artistes préférés dans la catégorie British Artist Video ( Vidéo par un artiste anglais ). Les votes sont étalés sur cinq semaines au total, chaque semaine les artistes les moins plébiscités sur les réseaux sont éliminés. Le vendredi 17 février cinq nommés seront retenus. Les fans auront alors une semaine pour voter en masse pour leur chouchou, le gagnant sera dévoilé le 22 février au soir lors de la cérémonie !

Dans cette catégorie, sont donc encore en compétition les clips d' History ( One Direction), Hair ( Little Mix feat Sean Paul), Pillowtalk ( Zayn), Say You Won't Let Go ( James Arthur), Hymn For The Weekend ( Coldplay), Send My Love (to your new lover) (Adele), Rockabye ( Clean Bandit feat Sean Paul et Anne-Marie), Girls Like ( Tinie Tempah feat Zara Larsson). Le vote pour le British Breakthrough Act (l'artiste révélation) se déroule différemment, vous votez directement sur le site des Brit Awards. Les nommés sont notre petit chouchou Rag'N'Bone Man, Anne-Marie, Blossoms, Skepta et Stormy ! Que le meilleur gagne, et pour en savoir plus sur les Brit Awards 2017 restez connectés sur VirginRadio.fr !