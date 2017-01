Brit Awards 2017 : Un hommage à George Michael et David Bowie attendu

Pour les Brit Awards 2017, se tenant ce 22 février à Londres, un hommage se prépare afin d'honorer la mémoire de David Bowie, George Michael mais aussi le producteur des Beatles George Martin. L'année dernière, Lorde avait déjà chanté "Life On Mars" en hommage à David Bowie, décédé quelques semaines avant. Selon The Sun, on peut s'attendre à plus de performances dédiées à l'artiste pour cette édition 2017. Une source explique : "Après tant de pertes l'année dernière, les organisateurs ont pensé que c'était nécessaire de rendre un hommage approprié. L'accent sera mis essentiellement sur les stars nées au Royaume-Uni, particulièrement sur David Bowie, George Michael et George Martin, qui ont tous gagné des prix aux Brits dans le passé."

Pour le moment, rien n'a été précisé quant à la nature de cet événement : "On ne sait pas encore quel type d'hommage va leur être rendu mais ça va être très émouvant. Il n'y aura pas un seul oeil sec dans la salle." L'année dernière, Gary Oldman, ami très proche de David Bowie, avait accepté le prix "BRITs Icone" décerné à l'interprète de "Heroes" pour sa contribution à la musique. L'acteur a aussi célébré ce qui aurait été le 70ème anniversaire de David Bowie avec un concert spécial à la Brixton Academy.