Brit Awards 2017 : Suivez la cérémonie en live sur VirginRadio.fr

La cérémonie des Brit Awards 2017 ont lieu en ce moment même mercredi 22 février à l’O2 Arena à Londres et la crème de la musique anglaise y est attendue. Au programme, Ed Sheeran se produira sur scène à l’occasion de la sortie de son nouvel album Divided le 3 mars et nous réserve, parait-il, une surprise de taille. Robbie Williams, Katy Perry ou encore Little Mix joueront également en live ce soir. Parmi les nominés, Adele, Coldplay, David Bowie, Radiohead, The Weeknd, Bruno Mars ou encore notre Christine and the Queens nationale prétendent au prix du meilleur clip, du meilleur artiste, ou encore du meilleur album de l’année. Qui va tout rafler ? Quelle est la grande surprise d’Ed Sheeran ? Il faudra être devant vos postes ce soir à partir de 23h sur MCM pour regarder l'évènement en version française, et en attendant, on vous propose de suivre la cérémonie en live sur VirginRadio.fr !