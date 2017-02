Brit Awards 2017 : "Shout Out To My Ex" de Little Mix est la chanson britannique de l’année

La cérémonie des Brit Awards a actuellement lieu à l’O2 Arena à Londres et voit défiler les plus grands stars de la musique ! Little Mix a déjà fait son show, Chris Martin a rendu un hommage très émouvant à George Michael, Rag’N’Bone Man a été désigné révélation de l’année… la soirée continue et s’annonce encore bien riche en émotion ! Chaque année, l’évènement 100% british récompense le meilleur de l’actualité musicale de l’année écoulée et le prix de la chanson britannique de 2017 vient d’être remis. Parmi les artistes nominés on retrouvait Calvin Harris et Rihanna avec This Is What You Came For, Coldplay avec Hymn For The Weekend, James Arthur avec Say You Won’t Let Go ou encore Little Mix avec Shout Out To My Ex. Après un suspens insoutenable, c’est finalement Little Mix qui vient de recevoir la récompense !

Little Mix grâce au premier single de leur dernier album Glory Days Shout Out To My Ex reçoivent leur premier Brit Award ! Nominées dans deux catégories, elles avaient toutes leurs chances mais viennent chercher leur récompense toutes très émues et en larmes. Il faut dire que gagner face à Coldplay ou encore Rihanna, il y a de quoi être fier. Bravo les filles ! À noter la cérémonie sera à suivre dès ce soir à 23h sur MCM pour la version française.