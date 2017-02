Brit Awards 2017 : Robbie Williams fait le Heavy Entertainment Show pour la clôture

La cérémonie des Brit Awards 2017 continue, et est à suivre toute la soirée sur VirginRadio.fr ! L’évènement so british récompense comme tous les ans le meilleur de la musique britannique et internationale mais voit également défiler sur sa scène les plus grands artistes du moment. Après l’ouverture sensationnelle des Little Mix, l’hommage inattendu de Chris Martin à George Michael ou encore le featuring d’Ed Sheeran et Stormzy en live, c’était au tour de Robbie Williams de faire son rentrée sur scène et mettre un point final à la soirée. Le chanteur anglais a fait son Heavy Entertainment Show avec une prestation au sommet, Robbie est définitivement l’un des plus grands showman qu’on connaisse !

We can't think of a more perfect way to close the show ???????? It's our #BRITs Icon, @robbiewilliams!! ???? #RobbieWilliamsBRITs pic.twitter.com/cxGaj6gFkw — BRIT Awards (@BRITs) 22 février 2017

Le 12e album The Heavy Entertainment Show de Robbie Williams est sorti en novembre dernier et pour célébrer ses 18 Brit Awards remportés tout au long de sa carrière Robbie Williams a assuré la clôture magistrale du show en jouant le titre éponyme de l’album. La plus belle manière de finir la soirée, non ? L’artiste de 43 ans sera par ailleurs en concert le 12 novembre prochain à l’AccorHotels Arena à Paris pour une date unique et exceptionnelle dont Virgin Radio est partenaire ! Toute la cérémonie des Brit Awards 2017 est à suivre à partir de 23h sur MCM.