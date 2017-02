Brit Awards 2017 : Revivez le tapis rouge en photos et vidéos sur VirginRadio.fr

La cérémonie des Brit Awards 2017 s’est déroulée traditionnellement à l’O2 Arena à Londres et est à suivre sur MCM dès 23h en version française. L’évènement so british récompense comme chaque année les plus grands artistes britanniques et internationaux qui ont marqué l’actualité musicales. Pour cette nouvelle édition, David Bowie, Beyoncé, Little Mix ou encore Rag’N’Bone Man ont chacun reçu un prix. La soirée a également le théâtre de jolies prestations, explosives, émouvantes, marquantes, les Little Mix ont ouvert le bal et ont été sensationnelles, Chris Martin a rendu un hommage bouleversant à George Michael tandis qu’Ed Sheeran s’est produit sur la scène des Brits 2017 avec Stormzy. Une cérémonie bien riche en émotion donc, qui a été précédée du prestigieux tapis rouge à découvrir en images ci-dessous !

Les stars sur le tapis rouge des Brits Les stars sur le tapis rouge des Brits Les stars sur le tapis rouge des Brits Les stars sur le tapis rouge des Brits Les stars sur le tapis rouge des Brits Les stars sur le tapis rouge des Brits

Retrouvez le palmarès complet des Brit Awards 2017