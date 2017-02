Brit Awards 2017 : Little Mix ouvre le bal avec le live de "Shout Out To My Ex"

Ce soir et durant toute la soirée, VirginRadio.fr vous propose de suivre en direct live les Brit Awards 2017 ! Le temps d’une nuit exceptionnelle, le meilleur de la musique britannique et internationale durant l’année écoulée sera récompensée et tout le gratin anglais a fait le déplacement pour ne pas manquer l’évènement. Avec leur disque de platine pour l’album Glory Days sorti le 18 novembre dernier et leurs trois nominations dont celle du meilleur groupe, les Little Mix se devaient être invités pour une performance durant la cérémonie. Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall ont eu l’honneur d’ouvrir le bal et on délivré un live sensationnel de Shout Ou To My Ex extrait de leur dernier opus, revivez leur prestation !

22 February 2017 will now be known as the day @LittleMix slayed The #BRITs ???? #LittleMixBRITs — BRIT Awards (@BRITs) 22 février 2017

Little Mix durante a sua performance no Brit Awards. #LittleMixBRITs pic.twitter.com/62CPcH3qQS — Little Mix Brasil (@LittleMixBR) 22 février 2017

Les quatre filles font une entrée remarquée sur des trônes portées par des messieurs tout peint d’argent qui les accompagneront sur les chorégraphies à couper le souffle durant toute la performance impressionnante. Assurées, sexy, talentueuses, on peut dire que les Little Mix ont assuré pour la première prestation des Brit Awards 2017 et ouvre le bal en grande pompe !