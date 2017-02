Equivalent de nos Victoires de la Musique, les Brit Awards récompensent les meilleurs artistes du pays. Une cérémonie qui s'est déroulée sous le signe de l'émotion avec la double victoire posthume du meilleur artiste masculin et de l'album de l'année accordée à David Bowie et un long hommage à George Michael par les compagnons de ses débuts et membres du groupe Wham ! Mais ces Brit Awards 2017 ont également mis en avant la nouvelle génération de chanteurs Outre-Manche en récompensant les Little Mix qui ont ouvert la cérémonie avec un superbe live de Shout Out To My Ex et la voix puissante de Rag'N'Bone Man. Du côté des chanteurs internationaux, grosse déception pour Christine and The Queens qui laisse passer le prix de la meilleure chanteuse au profit de Beyoncé. Drake et A Tribe Called Quest remportent, quant à eux, la jolie statuette dans leur catégorie respective. C'est parti pour le palmarès complet de ces Brit Awards 2017.

Emeli Sandé

The 1975

David Bowie

Rag'N'Bone Man

Little Mix - Shout Out To My Ex

Drake

Beyoncé

A Tribe Called Quest

One Direction - History