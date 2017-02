Brit Awards 2017 : Katy Perry s’en prend de nouveau à Donald Trump sur le live de "Chained To The Rhythm"

Les Brit Awards 2017 qui récompense le meilleur de la musique britannique et internationale continuent sur VirginRadio.fr et les prestations se succèdent et ne se ressemblent pas. Après l’ouverture sensationnelle des Little Mix, Bruno Mars qui a déchaîné l’O2 Arena ou bien l’émouvante prestation d’Emeli Sandé, c’était au tour de Katy Perry de monter sur la scène de l’O2 Arena pour nous présenter son nouvel album qui arrive incessamment sous peu ! Jusqu’à présent on n’a pu qu’en découvrir le premier single Chained To The Rhythm que Katy Perry vient de chanter en live en direct de la cérémonie ! Il reste combien de temps encore avant la sortie de l’album au juste ? Revivez sa prestation ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Vêtue d’un ensemble de costard, Katy Perry s’est déchaînée sur la prestation de Chained To the Rhythm et en a profité pour s’en prendre de nouveau à Donald Trump avec un squelette géant à son effigie et à celui de Theresa May sur scène, le tout sur fond d’une scénographie très travaillée. Les Brit Awards 2017 continuent sur VirginRadio.fr, et la cérémonie est à revoir ce soir en version française sur MCM à partir de 23h !