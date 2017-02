BRIT Awards 2017 : Gagnez vos places pour voir Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams et Little Mix à Londres 

Il y en a qui ont de la chance dites donc... On parle de vous bien sûr, fidèles auditeurs de Virgin Radio ! Cette semaine vous allez pouvoir gagner votre séjour à Londres pour assister à la cérémonie des BRIT Awards le 22 février. Autant vous préciser que c'est LA soirée à ne pas manquer avec une flopée de stars Virgin Radio qui seront sur scène. Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams et les Little Mix, pour ne citer qu'eux. D'autres artistes pourraient rejoindre le line up mais on vous tiendra au courant d'ici là ! Ce qui est sûr c'est que vous ferez partie des chanceux à assister à l'un des premiers lives d'Ed Sheeran avec ses nouvelles chansons !

Pour gagner le lot contenant un aller retour en train pour deux jusqu'à Londres ( depuis votre gare la plus proche), une nuit dans un hôtel de première catégorie et deux places pour assister aux BRIT Awards, c'est super simple ! A partir de maintenant et jusqu'à vendredi 16h, dès que vous entendez le signal sur Virgin Radio, vous aurez dix minutes pour contacter l'antenne par SMS au 71213 code VIRGIN RADIO. Si vous êtes tirés au sort, alors c'est gagné, le séjour à Londres pour les Brit Awards 2017 est à vous ! Bonne chance à tous et n'oubliez pas de consulter le règlement.