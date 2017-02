Brit Awards 2017 : Ed Sheeran joue "Castle On The Hill" et "Shape Of You" en live avec Stormzy

Les Brit Awards 2017 battent actuellement leur plein et VirginRadio.fr vous propose de suivre la cérémonie en direct ! Comme tous les ans l’évènement récompense le meilleur de la musique britannique et internationale de l’année écoulée, et pour le moment Little Mix a notamment reçu le prix de la chanson de l’année avec Shout Out To My Ex, le défunt David Bowie a été désigné artiste de l’année tandis que Rag’N’Bone Man est la révélation de 2017 ! À quelques jours de la sortie de son nouvel album Divide, Ed Sheeran était l’un des performeurs les plus attendus de la soirée, surtout qu’il nous avait promis une prestation avec un featuring inédit « qui allait nous rendre fous ». L’interprète de Shape Of You a été largement à la hauteur de nos espérances avec les lives de Castle On The Hill et Shape Of You avec le rappeur Stormzy, personne ne l’avait vu venir celle là ! Revivez leur prestation incroyable !

Divide est le troisième album studio d’Ed Sheeran dont la sortie est prévue pour le 3 mars prochain. Pour le moment on en avait déjà découvert la ballade How Do You Feel, le catchy Shape Of You ou encore l’entêtant Castle On The Hill, et les deux derniers viennent d’être joués sur la scène des Brit Awards 2017. Ed Sheeran avec sa sobre guitare acoustique a été rejoint par le rappeur britannique Stormzy sur le deuxième titre à la surprise générale. Effectivement, ça a rendu tout le monde fou !