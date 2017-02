Brit Awards 2017 : David Bowie est l’artiste britannique de l’année

La cérémonie des Brit Awards 2017 a actuellement lieu à l’O2 Arena à Londres et récompense comme tous les ans la crème de la musique au Royaume-Uni et à l’international. Évènement musical majeur de l’année, les Brits accueille également sur scène les plus grands artistes du moment, ceux qui ont fait l’actualité des mois précédents mais aussi ceux qui marqueront ceux à venir, comme Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams, Katy Perry ou encore Little Mix qui constituait line-up de cette édition. La cérémonie a également été l’occasion de rendre un énième hommage au défunt David Bowie qui vient de recevoir le prix du Meilleur Artiste Masculin Britannique pour une séquence très émouvante.

C’est face à Craig David, Kano, Michael Kiwanuka et Skepta que David Bowie remporte le prestigieux prix de l’artiste 2017 des Brit Awards 2017. Son 26e album Blackstar est sorti quelques jours seulement avant sa mort le 10 janvier 2016 et l’interprète de Heroes laissera une trace indélébile dans l’histoire de la musique avec son talent, sa créativité et son excentricité tout au long de sa brillante carrière.