Le rumeur gonflait depuis quelques temps et ce soir aux Brit Awards 2017, elle s'est confirmée ! la collaboration entre Coldplay et The Chainsmokers a bien eu lieu et mérite amplement le terme de "bombe musicale" ! C'est dans son pays natal que le charismatique Chris Martin a choisi de dévoiler, en exclusivité mondiale, Something Just Like This, le titre qu'il a travaillé avec le duo américain de DJ. Un titre extrêmement réussi, savant mélange de pop et d'électro.

Well we've just found our new fave song!! Thank for the surprise performance @TheChainsmokers and @coldplay ???? #BRITs pic.twitter.com/J3lAg7X4M9 — BRIT Awards (@BRITs) 22 février 2017

Something Just Like This sera disponible sur le premier album de The Chainsmokers : Memories Do Not Open et confirme l'influence que prennent rapidement Andrew Taggart et Alex Pall, les deux talents derrière ces "fumeurs en chaîne". La présentation de cette collaboration est une jolie surprise pour les anglais qui ont eu la primeur d'assister au premier live de l'une de leur fierté nationale, Coldplay, et du groupe qui monte et une jolie manière de lancer Something Just Like This qui est, d'ores et déjà, promis à un joli avenir !