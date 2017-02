Brit Awards 2017 : Chris Martin rend un hommage émouvant et inattendu à George Michael

Tous les ans, la cérémonie des Brit Awards 2017 récompense le meilleur de la musique britannique et international tant en voyant défiler les plus grands artistes du moment sur sa scène. L’évènement à suivre toute la soirée sur VirginRadio.fr se tient actuellement à l’O2 Arena à Londres et a également été le théâtre des divers hommages. Après celui de David Bowie qui a reçu le prix du meilleur artiste britannique de l’année, George Michael a à son tour eu le droit à quelques mots de ses proches lors de discours déchirants. Contre toute attente, Chris Martin de Coldplay est alors monté sur scène pour reprendre A Different Corner de George Michael. Revivez la prestation en images ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Chris Martin chante en hommage à George Michael. pic.twitter.com/73gw0PCrrZ — SoundOfBrit (@SoundOfBrit) 22 février 2017

Sobre, émouvant, et accompagné seulement d’un piano, le leader de Coldplay a réalisé ici un hommage émouvant et inattendu d’une justesse rare au défunt George Michael décédé le 25 décembre 2016. Le tout était accompagné d’images du chanteur de Wham! pour un moment très intense où tout l’O2 s’est tu pour honorer la mémoire d’un des artistes les plus marquants et talentueux qui a inspiré plusieurs générations.