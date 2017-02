Brit Awards 2017 : Bruno Mars rejoint le line up de la cérémonie

Les Brit Awards 2017 se tiendront le mercredi 22 février à Londres et l’événement sera à suivre en live sur VirginRadio.fr ! D'ici là on fait régulièrement le point sur ce qui se passera lors de cette cérémonie à la dimension internationale. Vous pouvez d'ailleurs ajouter votre pierre à l'édifice en votant pour votre artiste préférée dans la catégorie meilleur clip de l'année. Les Brit Awards viennent d'annoncer que Bruno Mars, nommé pour le prix de l'artiste masculin international de l'année, serait présent sur scène pour interpréter un titre de son choix (très probablement son single 24K Magic). L'américain détient déjà trois Brit Awards, celui d'artiste masculin international en 2012 et 2014 mais aussi celui du single anglais de l'année pour sa collaboration sur Uptown Funk de Mark Ronson.

Les Brit Awards ont également annoncé que Skepta, qui cartonne avec son album de grime Konnichiwa depuis plus d'un an, se produirait aussi en live. L'artiste britannique est présent dans la catégorie "révélation anglaise ", le vote est ouvert aux fans pour ce prix, et album de l'année. Seront aussi présents en live les Little Mix, 1975, Emeli Sandé et Robbie Williams. On espère également que Christine & The Queens, nommée dans la catégorie artiste féminine internationale, se produira également sur la scène des Brits. Affaire à suivre.