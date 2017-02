Brit Awards 2017 : Bruno Mars déchaîne l’O2 Arena avec "That’s What I Like"

La prestigieuse salle de l’O2 Arena accueille actuellement la cérémonie des Brit Awards 2017 et n’est pas au bout de ses surprises ! Chaque an, l’évènement so british récompense le meilleur de la musique britannique et internationale mais aussi est le théâtre de parmi les plus belles prestations lives de l’année. Après l’ouverture sensationnel des Little Mix, c’était au tour de Mr Bruno Mars de monter sur scène. Nominé dans la catégorie du meilleur artiste masculin international, le chanteur américain nous a offert une prestation explosive sur That’s What I Like, c’est tout l’O2 Arena qui était déchaîné ! Revivez sa prestation ci-dessous.

???? Bruno Mars performing 'That's What I Like' at the Brit Awards 2017! ????pic.twitter.com/DMFcqn88BI — Bruno Mars News (@brunosnews) 22 février 2017

Quand Bruno Mars se produit durant l’une des plus grandes cérémonies du monde, il ne le fait pas à moitié, encore une fois l’interprète de Marry You nous a offert un live délicieusement efficace et énergique accompagné de tout son band et ses choristes danseurs. La classe incarnée vous avez dit ? Pour info, il sera en concert à Lille, Montpellier, Paris et Lyon dans les prochains mois, ne manquez pas son passage en France. La soirée des Brit Awards 2017 continue sur VirginRadio.fr, stay tuned !