BRIT Awards 2017 à suivre sur MCM dès 23h et sur Facebook 

MCM a l'exclusivité française de la diffusion des BRIT Awards 2017, la chaîne vous donne rendez-vous dès 23h ce soir pour suivre, en différé, la cérémonie. C'est à Karima Charni et à Jérémy Parayre que reviendront la chance de commenter la soirée. Ils vous accompagneront pendant plus de deux heures pour suivre les différentes remises de prix mais aussi, et bien sûr, les nombreuses performances prévues dont celles d'Ed Sheeran, Bruno Mars, Katy Perry, Little Mix ou encore Robbie Williams. Les deux experts musicaux devraient donner un éclairage avisé sur la soirée et les gagnants, on a hâte de découvrir de cela ce soir !

Mais ce n'est pas tout, MCM vous fait également vivre les BRIT Awards depuis ce matin en Facebook Live. Sur la page Facebook de Virgin Radio vous pouvez ainsi suivre depuis 10h30 les tribulations londoniennes du duo d'envoyés spéciaux, Rakidd et Mo, respectivement illustrateur et humoriste. Pour le moment, ils découvrent la ville à bord d'un bus à deux étages. A 12h, ils vous donneront rendez-vous pour un micro trottoir so british. A 14h, les deux acolytes testeront un restaurant londonien typique, l'occasion pour jouer les experts gastronomiques. A 16h, les affaires sérieuses commencent puisqu'ils seront en direct du tapis rouge où défilera un impressionnant parterre de stars !