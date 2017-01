Brice Conrad et Part-Time Friends : Gagnez des places pour leur showcase le 26/01 à Montpellier

2017 commence en beauté et en musique, Virgin Radio organise des showcases un peu partout en France depuis le début de l’année afin de vous faire découvrir les nouveaux artistes phares de sa playlist. Ce jeudi 26 janvier, il faudra se rendre à Montpellier pour les concerts privés de Brice Conrad et Part-Time Friends au Rockstore. Présentations ! Brice Conrad sortira son nouvel album 2 ce vendredi 13 janvier après le succès du premier opus Nuit Bleue en 2013 et notamment de ses titres Oh La et Léa. Son concert à Montpellier sera l’occasion de reprendre ses morceaux phares et de nous présenter les nouveaux en live. Quant à Part-Time Friends, c’est le nouveau duo pop folk irrésistible qui a dévoilé son premier album Finger Crossed l’année dernière et dont les chansons Here We Are ou encore Home font déjà le succès des deux amis.

Si vous voulez gagner vos places pour les showcases Virgin Radio de Brice Conrad et Part-Time Friends à Montpellier, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Mathieu sur Virgin Radio Montpellier (fréquence 95.8) et de suivre les instructions de l’antenne. Quelques heureux auditeurs seront tirés au sort et recevront leurs places pour aller applaudir Brice Conrad et Part-Time Friends en concert. Bonne chance à tous !