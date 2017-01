Brice Conrad : 2, son nouvel album sort aujourd'hui

Souvenez-vous en 2013, Brice Conrad sortait son premier album Nuit Bleue, dont été notamment extraits les titres Oh La, Les Fleurs du Mal ou encore Léa. On découvrait sa voix envoûtante et ses textes touchants, on voyait déjà en lui une des nouvelles figures emblématiques de la scène française. L’artiste originaire de Pfulgriesheim s’était fait discret depuis, mais revient en force aujourd’hui vendredi 13 janvier avec un nouvel album 2. « C’est une grande aventure et il me tenait très à coeur de vous retrouver avec ces nouvelles chansons », écrit-il sur sa page Facebook. N’arrivant pas à se décider entre les deux versions de chacun de ses morceaux, Brice a décidé de les sortir en 2 CDs, l’un regroupant les versions organiques et l’autre les versions électro. C’est deux fois plus de plaisir pour nos oreilles !

Le chanteur manie l’art de la rime comme personne, en proposant des textes très poétiques. Il y a ce quelque de très touchant dans la musique de Brice Conrad, qui dégage une réelle sincérité. On ne sait lesquelles choisir entre les versions organiques, plus douces, plus poignantes, et les versions électro plus rythmées qui pourraient très bien agiter prochainement les dancefloors. 2 est définitivement l’une des sorties à ne pas manquer de la journée à l’instar du nouvel album I See You de The xx !