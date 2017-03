Brad Pitt : Après son divorce avec Angeline Jolie, il retourne vers Jennifer Aniston !

Incroyable mais (apparemment) vrai ! Six mois après l'annonce de son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt aurait récemment tenté de renouer le contact avec son ex-femme Jennifer Aniston... Selon US Weekly, l'acteur aurait fait appel à son entourage pour obtenir son numéro de téléphone au début du mois de février. Après lui avoir souhaité un bon anniversaire, ils auraient ensuite discuté de sa rupture avec Angelina Jolie, avec qui il est en procès pour obtenir la garde de leurs 6 enfants...

Si certains évoquent une simple amitié entre les deux ex-conjoints, d'autres espèrent que c'est la renaissance de leur amour passé. Une proche de Jennifer Aniston affirme néanmoins au magazine que ce n'est pas le cas : "Justin est d'accord pour qu'ils soient amis et qu'ils se parlent. Jennifer est sympa avec Brad, mais ça n'ira pas plus loin". Mais à Hollywood, on sait bien que tout est possible. Alors affaire à suivre... De son côté, Angelina Jolie est de nouveau en couple après son divorce avec Brad Pitt.