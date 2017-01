Boulevard des Airs : Gagnez vos places pour leur showcase Virgin Radio à Grenoble le 26/01

Le mois de janvier marque le grand retour des showcases Virgin Radio et l'un des premiers de cette nouvelle année se passera à Grenoble. C'est dans la salle de l'Ampérage que Boulevard des Airs prendra place le 26 janvier prochain et les places sont à gagner avec Virgin Radio. Le Bruxelles Tour (qui porte le nom de leur dernier album) a commencé en octobre dernier et s'achèvera en mai prochain. Cette date à l'Ampérage sera l'occasion de découvrir le groupe dans un cadre intimiste. On a hâte d'y être et pour faire partie de la fête, c'est super simple !

Il faudra écouter la playlist de Raphael, du lundi au vendredi, entre 16h et 20 sur le 91.2 Virgin Radio. L'animateur y fera gagner chaque jour des places pour le showcase de Boulevard des Airs à Grenoble. Alors amis de Grenoble et sa région, soyez bien à l'écoute de Virgin Radio dans les jours qui viennent... Bonne chance à tous !