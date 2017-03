BB Brunes : La date de sortie de leur nouveau single dévoilée

Vous avez été nombreux à réagir au retour des BB Brunes cinq ans après leur dernier album Long Courrier sorti en 2012. Les ex-baby rockeurs ont ressenti le besoin de faire une petite pause après cinq années plutôt folles où Adrien, Felix, Karim et Bérald encore adolescents à l’époque sont devenus de vrais phénomènes. Âgés seulement de 17 ans, ils avaient été précurseurs de cette scène toute jeune en France qui avait remis au goût du jour le rock dans l'Hexagone, groupies comprises. À l’exception d’Adrien qui s’est lancé dans un album en solo, les garçons ont pris le temps de s’éloigner un peu de tout cet engouement médiatique, pour nous revenir encore plus en forme en 2017. Leur prochain single est prévu pour le 31 mars prochain et marquera les 10 ans de carrière des BB Brunes.

À travers une vidéo dont la bande son est assurée par les tubes Dis moi (2007), Lala Love (2009), Stereo (2012) ainsi que Coups et Blessures (2012), on retrouve des images de concerts survoltés où Adrien se faisait littéralement happé par la foule et de clips phares du groupe. Le tout annonce une sortie prochaine du nouvel album des BB Brunes au titre encore inconnu, un quatrième disque qui succédera ainsi à leurs trois premiers opus tous certifiés disque de platine. Vous avez deux semaines pour vous refaire toute la discographie des BB Brunes !