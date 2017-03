BB Brunes annonce son retour

« Dis moi si je dois partir ou pas, dis moi. Ouuuh ouuuh ! » en voici un refrain qui a bercé l’adolescence de bon nombre d’entre nous. Les BB Brunes ont sorti leur premier album Blonde Comme Moi en 2007 et font partie de cette scène de baby rockeurs qui avaient remis le rock au goût du jour à travers des textes adolescents sur fond de guitares qui crachent et de riffs entrainants. Le succès a été fulgurant pour eux, les groupies en grand nombre aux concerts, alors qu’ils n’étaient âgés que de 17 ans à l’époque. Ils attendront deux ans pour sortir un deuxième album Nico Teen Love (2009), puis un troisième Long Courrier en 2012. L’heure de la pause s’est alors imposé, et mis à part le projet solo d’Adrien Gallo qui était d’ailleurs venu chanter son single Monokini en live dans le Lab Virgin Radio, on avait plus beaucoup entendu parlé des quatre garçons… Jusqu’à cette semaine, où Adrien, Felix, Berald et Karim ont annoncé via leur réseau sociaux après cinq ans d’absence.

Quand on se dit que le premier album des BB Brunes est sorti il y a maintenant dix ans, on se prend un sacré coup de vieux ! Le groupe se rappelle de ses premiers souvenirs avec émotion et dévoile au passage que leur quatrième album est presque terminé. Pour une sortie avant l'été peut-être ? On est en tout cas bien curieux de voir vers quel genre les BB Brunes vont s’orienter. Resteront-ils sur le garage rock qui a fait le succès de leurs débuts, ou oseront-ils comme bon nombre d’artistes rock en ce moment d’aller vers quelque chose d’un peu plus électro… Affaire à suivre !