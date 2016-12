Bastille reprend All I Want For Christmas au piano (video)

A quelques jours de Noël c'est la course au royaume musical ! Pas la course aux cadeaux, mais aux reprises des classiques de Noël. Le cast de Tous en Scène accompagné de Jimmy Fallon et des Roots a ainsi proposé une version originale de Wonderful Christmastime tandis que Demi Lovato a dévoilé a ressorti de ses cartons sa reprise de Silent Night. Cette fois ci c'est au tour des anglais de Bastille de se prêter à l'exercice avec une reprise du classique de Mariah Carey, All I Want For Christmas. C'est à l'occasion de leur passage dans la Radio 1 Piano Sessions de BBC Radio 1 que Dan Smith et son groupe ont interprété cette cover. A vous de juger s'ils s'en sortent mieux que le casting all star du Carpool Karaoké de Noël !

Comme vous avez pu le découvrir, Bastille a choisi de pimper la chanson de Mariah Carey en intégrant quelques paroles du I Believe I Can Fly de R Kelly. Ca fonctionne plutôt bien même si on aurait pas dit non à une version un peu plus rock ! All I Want For Christmas est la chanson la plus populaire pour Noël sur Spotify où elle est la plus écoutée, sur You Tube la chanson arrive 2ème (249 millions de vues) et en 4ème position dans sa version réunissant Justin Bieber ET Mariah Carey ( 126 millions de vues). La version carpool karaoké pointe en 9ème position (21 millions de vues). Mariah Carey n'est donc pas prête de se faire détrôner en tant que christmas queen !