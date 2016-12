Bastille : Blame, le mystérieux clip dévoilé !

En septembre dernier sortait "Wild World", deuxième album de Bastille à la fois acclamé par la critique et grand succès public en Angleterre. Les Britanniques menés par Dan Smith nous prouvent qu'ils sont là pour durer ! Ils ont déjà sorti plusieurs clips pour accompagner les titres "Fake It ", "Good Grief" et "Send Them Off ! " mais leur nouvelle vidéo pour "Blame" nous entraîne dans un tout autre monde à l'ambiance très particulière. Des images glaçantes dignes d'un épisode de "Black Mirror".

Nous voilà plongés au coeur d'une sorte de secte avec de curieux rassemblements. Les différents membres semblent captivés par une un bocal où résonnent les paroles du morceau "Blame". Dès qu'ils sont face à l'objet, ces derniers se retrouvent possédés et deviennent complètement hystériques. Un clip captivant où chacun peut se faire sa propre interprétation. Pour ceux qui ne veulent pas rater le groupe en live, ils seront en concert à Paris ce 2 février. Bastille a par ailleurs repris All I Want For Christmas au piano pour Noël.