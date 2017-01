Basic Tape : So Good, votre son #VirginFriday

Après September Song de JP Cooper à l'honneur du Virgin Friday de la semaine dernière, changement d'ambiance ce vendredi mais toujours avec seul et même but : celui de mettre à l'honneur une chanson et un artiste. Bienvenue donc au groupe Basic Tape et son titre Too Good, une chanson bien trop cool et que vous allez pouvoir écouter/entendre toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio. Un son qui prouve que votre radio préférée est là pour prendre soin de vos oreilles et de vos petits corps car Too Good est un morceau gorgé de soleil qui devrait vous remettre le sourire, surtout si vous avez froid et vous sentez d'humeur morose...

Basic Tape c'est un duo de français qui donne dans la chillwave des plus efficaces. Sur Too Good, ils sont aidés dans leur mission par le chanteur Danny Shah. Benjamin et Savinien, c'est leur petit nom, ont fait leurs armes sur des remixes de Lana Del Rey et Nelly Furtado. Il y a trois mois ils ont dévoilé ce premier titre original dont on espère bien qu'il va leur permettre d'accéder à une reconnaissance bien méritée ! Chez Virgin Radio on y croit et on vous le fait écouter toute la journée, merci le #VirginFriday !