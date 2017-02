Baby Phone : Gagnez vos places pour l’avant-première à Paris et venez à la rencontre de l’équipe du film avec Virgin Radio !

« Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis… ». C’est le pitch de la comédie de ce début d’année, Babyphone qui sort dans vos salles le 8 mars prochain avec Virgin Radio. A la réalisation, Olivier Casas, au casting, Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon, Lannick Gautry, Marie-Christine Adam, Michel Jonasz et Barbara Schulz sont tous réunis autour d’une comédie à ne rater sous aucun prétexte ! Comme on est sympa chez Virgin Radio, on a décidé de vous faire gagner des places pour l’avant-première du film qui aura lieu le 20 février à l’UGC Normandie à Paris et venez à la rencontre de l’équipe du film !

Du 7 au 15 février, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour l’avant-première du film Babyphone qui se tiendra le 20 février prochain à l’UGC Normandie à Paris ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et bon film le 8 mars les amis !