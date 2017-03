Baby Phone en salle le 8 mars avec Virgin Radio, découvrez l’interview du casting et du réalisateur

« Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis… ». C’est le pitch de la comédie de ce début d’année, Baby Phone qui sort dans vos salles le 8 mars prochain avec Virgin Radio. A la réalisation, Olivier Casas, au casting, Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon, Lannick Gautry, Marie-Christine Adam, Michel Jonasz et Barbara Schulz sont tous réunis autour de une comédie à ne rater sous aucun prétexte ! Le film était d’ailleurs en compétition lors du dernier Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez. Découvrez en exclusivité l’interview du casting et du réalisateur de Baby Phone !

Rendez-vous donc dès demain mercredi 8 mars pour un moment hilarant et émouvant, vous ne résisterez pas à cette super comédie… qui risque de changer votre vision du babyphone et de vos amis ! Ne manquez pas Baby Phone, le coup de coeur cinéma du moment de Virgin Radio !