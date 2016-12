Avril Lavigne sortira un nouvel album en 2017 !

Ed Sheeran sera à l'affiche du célèbre festival britannique Glastonbury ! L'interprète de "Sing" qui s'est fait petit depuis plus d'un an sera de retour en 2017 avec un nouvel album. Si ce retour est très attendu par les fans, c'est aussi la chanteuse Avril Lavigne qui promet de dévoiler son nouvel opus l'année prochaine. L'interprète de "Girlfriend" qui n'a sorti aucun album depuis 2013 a annoncé à sa communauté de fans qu'elle reviendra l'année prochaine avec une nouvelle production. Cette dernière qui a vendu près de 35 millions d'albums à travers le monde est l'une des personnalités les plus appréciées de la scène rock internationale même si son dernier album a eu un mince succès. Avril Lavigne a posté cette semaine une photo sur son compte Instagram en confirmant son retour.

"Salut tout le monde ! Je voudrais tout d'abord remercier mes fans pour leur patience et soutien durant ma lutte contre ma maladie de Lyme ces deux dernières années. Ca a été un dur combat mais cela m'a ouvert les yeux et ça va se refléter dans mes nouvelles musiques, et dans ma vie personnelle (...) je suis très heureuse d'annoncer que je travaille sur de nouveaux titres et que je sortirai un album en 2017. J'ai hâte de partager mon coeur avec vous et je suis excitée à l'idée que vous entendiez mes nouvelles chansons" a écrit la chanteuse. En effet, cette dernière avait annoncé qu'elle souffrait de la maladie de Lyme il y a quelques temps et travaillait à récolter des fonds pour sa fondation : Avril Lavigne Foundation. Vous l'auriez compris, dans la liste des albums les plus attendus de 2017 on pourra désormais y ajouter celui d'Avril Lavigne !