Avril Lavigne prend la défense de Nickelback moqué par Mark Zuckerberg

Chris Martin de Coldplay reprend Drake et The Beatles lors d'un concert privé, de quoi réjouir les fans de tout ce joyeux petit monde. Mais aujourd'hui, on va parler clash et drama. Avril a décidé de prendre la défense de son groupe bien aimé, Nickelback, qui s'est un peu fait taclé par Mark Zuckerberg dans une nouvelle vidéo. Le créateur de Facebook y présente un tout nouveau système, Jarvis, qui l'aide au quotidien à la manière de Siri, d'Apple, sauf qu'il a la voix de Morgan Freeman (we like that). Quand il lui demande de jouer une "bonne chanson de Nickelback", ce dernier répond "Désolé, je ne peux pas, il n'y a pas de bonnes chansons de Nickelback." C'en est trop pour Avril Lavigne !

Sur Twitter, la chanteuse a laissé un long message à Mark Zuckerberg et plus généralement à Facebook, déclarant que quand on a une voix aussi importante que la sienne, il ne faut surtout pas se moquer des gens et être un méchant bully. On ne sait pas trop si elle a saisi que c'était surtout une blagounette, mais en tout cas, Nickelback peuvent être fiers d'avoir une fan comme Avril Lavigne, toujours prête à prendre leur défense quoi qu'il arrive. In other news, comme disent les Anglais, il y autre chose qui fait le tour de la Toile comme une blague sur Nickelback, c'est la reprise d'Hallelujah de Leonard Cohen par cette écolière. Vous n'allez pas vous en remettre !